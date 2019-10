Vídeo arrepiante mostra jovem a escapar à morte por segundos em linha de comboio

Um jovem escapou à morte... por segundos. Esteve muito perto de ser atropelado por um comboio em alta velocidade, mas contou com os seus reflexos apurados para escapar, após ser protagonista de um momento aterrador na estação de Pyle, no País de Gales.Segundo avança o jornal The Sun, o jovem estava acompanhado por outras três pessoas quando decidiu "brincar" junto à linha ferroviária. Nas imagens de videovigilância é possível ver o jovem a sair rapidamente junto da plataforma e a festejar o sucedido depois do comboio passar a 90 km/h."A linha ferroviária é algo altamente perigoso para qualquer pessoa que a tente invadir. Essa pessoa não está apenas a cometer um crime mas também a pôr em risco a própria vida", disse um dos responsáveis pela investigação, Mike Edwards."Estas filmagens são muito preocupantes. Este jovem esteve a segundos da tragédia. Estou surpeendido pelo facto de os meus colegas não terem sido chamados para uma ocorrência fatal", confessou.O caso continua a ser investigado, apesar do sucedido ter acontecido há cerca de uma semana.