Vídeo arrepiante mostra polícia a salvar bebé de morrer sufocada

Um polícia de Sterling Heights, no estado norte-americano do Michigan, salvou uma menina de três semanas de morrer engasgada, na passada quinta-feira. A bebé estava a beber leite quando começou a sufocar e ficou inconsciente.A família chamou as autoridades que prontamente se dirigiram ao local. O agente Cameron Maciejewski, que aparece no vídeo com a criança ao colo, fez manobras de reanimação e conseguiu recuperar a consciência da criança."Ela está a chorar, por isso já respira. Já tem pulso", disse Maciejewski à mãe da criança que, como é visível nas imagens, está em pânico. A bebé foi transportada ao hospital para ser observada.As imagens foram partilhadas no Facebook da polícia de Sterling Heights.