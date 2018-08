Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vídeo chocante mostra motim em prisão de Birmingham

Imagens mostram prisioneiros a fumar drogas. Governo foi forçado a intervir.

13:03

Um vídeo gravado no interior de uma prisão em Birmingham, Inglaterra, mostra prisioneiros a fumar drogas, a ouvir música e a brincar com os telemóveis, e o governo foi forçado a intervir e a assumir o controlo.



Segundo avança o jornal Mirror, e de acordo com as autoridades, os inspetores encontraram o interior da prisão em "estado deplorável".



Além disso, os inspetores encontraram os prisioneiros com muito pouco controlo por parte dos funcionários.



Nas imagens divulgadas logo no início do ano, um homem afirma ter um saco de canábis.