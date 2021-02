Vídeo com o 'pior apartamento de Nova Iorque' ganha milhões de visualizações no Tik Tok

Um vídeo que supostamente apresentaria o "pior apartamento já visto" em Nova Iorque, um pequeno quarto alugado por 1.650 dólares, incendiou a rede social 'Tik Tok', onde já conta com 21 milhões de visualizações.

Com a casa de banho no patamar, o potencial inquilino apenas poderá dispor de um pequeno armário no quarto individual deste apertado apartamento, com uma renda equivalente a 1.370 euros por mês.

Contactado pela Agência France Press, o autor do vídeo, um corretor imobiliário, optou por não fornecer a morada do apartamento, localizado em Greenwich Village, nem o nome do proprietário.

Publicado na conta do corretor imobiliário de Nova Iorque, com o títlo de "Pior apartamento de todos os tempos em NYC [New York City]", o vídeo recebeu 2,6 milhões de 'likes' e um número infindável de comentários no 'Tik Tok' como o de Helen Blondel que escreveu: "Em linguagem simples, consegue-se um armário" ou o de Adam Granger que observou que "Harry Potter viveu melhor" (numa alusão ao compartimento que tinha por baixo da escada na casa dos tios).

O preço médio de arrendamento de uma área de 65 metros quadrados em Manhattan rondava, em outubro, os 3.790 dólares por mês, segundo o site Rent Cafe, sendo que o apartamento mostrado no vídeo aparenta ter menos de 10 metros quadrados.

Cameron Knowlton, o corretor de imóveis que filmou o vídeo, acredita que o apartamento, vago desde outubro, vai encontrar rapidamente um inquilino, apesar de o anúncio estar apenas a circular entre corretores e não ter sido publicado em nenhum site importante do setor.

"Greenwich Village é uma das zonas mais desejadas do mundo, por isso haverá alguém a querer alugá-lo", referiu.