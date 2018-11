Vídeo da polícia inglesa revela ataque de 100 jovens a agentes

Um agente levou murro na cara enquanto jovens atiravam tijolos. Polícia pede aos pais que assumam responsabilidades.

Emma Kay, sargento da polícia de Stanley, em Inglaterra, fez esta quinta-feira um apelo aos pais dos adolescentes da cidade para que "mantenham os filhos longe de sarilhos". Isto porque se têm verificado um número crescente de casos de rixas de rua.







O caso mais grave aconteceu a 3 de novembro, no centro de Stanley, cidade próxima de Newcastle, no norte de Inglaterra. Um grupo de cerca de 100 jovens agrediu polícias e atirou paus e tijolos contra as autoridades e os edifícios em redor. A polícia divulgou um vídeo captado pela câmara instalada na farda de um dos agentes, que mostra a violência dos jovens.



"Os agentes tentaram dispersar a multidão, mas havia um grupo mais duro de 20 pessoas que atiraram tijolos, engenhos pirotécnicos e atacaram os agentes. Um deles foi esmurrado na cara por um jovem. Uma desordem desta natureza é totalmente inaceitável e a violência contra os nossos agentes não será tolerada", acrescenta Emma Kay.



A polícia pede que os pais "assumam a responsabilidade pelos atos dos filhos" e os progenitores dos menores que participaram neste motim foram chamados à polícia para ver as imagens. "Ficaram estarrecidos", diz a sargento.