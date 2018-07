Vídeo de agressão a jovem gera revolta na Internet

Imagens de uma jovem estudante agredida por reagir a assédio tornaram-se virais em Paris e um pouco por todo o mundo.

Na esplanada de um café em Paris, tudo estava calmo e com bastantes clientes até ao momento em que uma jovem foi agredida por reagir ao assédio de um homem, na passada terça-feira.

O vídeo captado pelas câmaras já corre o mundo e está a gerar uma onda de revolta pelo sucedido sem esquecer a solidariedade para com as mulheres que sofrem assédio na rua.





Marie Laguerre, de 22 anos, foi abordada por um homem na rua que alegadamente terá feito "barulhos porcos, comentários e um assobio". A jovem gritou "cala-te" e isso foi o suficiente para despertar uma reação no homem que pegou num cinzeiro da esplanada e o atirou em direção à jovem estudante, esbofeteando-a em seguida.

Marie sentiu-se humilhada e recusou baixar a cabeça, de acordo com o jornal Le Parisien, apesar de não esperar uma reação tão agressiva por parte do homem, por pensar que ele nem sequer tinha ouvido a resposta dela aos comentários obscenos.

Marlene Schiappa, ministra francesa da Igualdade, comentou o episódio, dizendo-se "horrorizada mas, infelizmente, não surpreendida".

As imagens da cena surgem no momento em que o parlamento francês se prepara para aprovar medidas que penalizam o assédio sexual nas ruas do país, sujeitando-se os ofensores a pagar entre 90 a 750 euros.