Vídeo de atentado mostrado a jurados

Imagens mostradas no julgamento da mulher de Omar Mateen, de 29 anos, que matou 49 pessoas num clube gay de Orlando.

09:32

Os jurados do julgamento da mulher de Omar Mateen, de 29 anos, que matou 49 pessoas num clube gay de Orlando, Florida, em junho de 2016, puderam ver um vídeo que mostra o massacre.



Noor Salman, de 31 anos, voltou o rosto e chorou quando o vídeo foi mostrado. Se for considerada cúmplice do massacre pode ser condenada a prisão perpétua.