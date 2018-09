Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vídeo de homem a barbear-se em comboio torna-se viral

Anthony Torres surgiu num vídeo na rede social Twitter e tem sido fortemente criticado nas redes sociais.

17:17

Um homem de 56 anos, Anthony Torres, surgiu num vídeo viral na rede social Twitter onde aparecia a barbear-se num comboio, que saía de Nova Iorque.



"A minha vida está uma confusão e é por isso que me estava a barbear no comboio", sublinhou o homem à Associated Press, pedindo para não ser gozado.



O momento foi filmado por um passageiro do New Jersey Transit, onde é possível ver o homem a barbear-se e a atirar espuma para o chão.



O vídeo tornou-se viral nas redes sociais e o homem acabou fortemente criticado.



<iframe width="964" height="542" src="https://www.youtube.com/embed/kFeagMmpkBI" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>