Vídeo de jovem agredido por polícias nos EUA gera protestos em várias cidades

O vídeo do espancamento fatal do jovem Tyron Nichols por cinco polícias em Memphis, no estado norte-americano do Tennessee, desencadeou protestos em várias cidades dos Estados Unidos esta sexta-feira.

Em Memphis, centenas de pessoas bloquearam o trânsito numa autoestrada, com os manifestantes a pedirem para falar com o autarca da cidade, Jim Strickland, e com o chefe do departamento de polícia, Cerelyn Davis.

A polícia divulgou o vídeo das agressões dos polícias a Nichols, depois de ter sido parado por uma alegada violação de trânsito. Nichols acabou por morrer três dias mais tarde num hospital.