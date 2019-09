Um pai publicou um vídeo onde mostra o filho a abraçar o melhor amigo, ambos de apenas dois anos, e as imagens estão a emocionar a Internet.O momento captado mostra os meninos a correrem em direção um ao outro para se abraçarem. Não se viam há dois dias, revelou o pai.O pai diz que os rapazes, ambos de Nova Iorque, se conhecem há cerca de um ano. "São 'parceiros no crime'", diz à ABC News.O vídeo publicado no Facebook já foi visualizado por mais de três mil pessoas.