Vídeo dramático da detenção de homem que esfaqueou polícia no pescoço

O agente da polícia Michael Doyle quase perdeu a vida com ferimentos no pescoço depois de ser atacado com uma faca de cozinha. Pouco depois, as autoridades britânicas encontraram-no escondido na casa de banho.

A polícia de West Midlands, Inglaterra, divulgou um vídeo dramático da captura do homem que, momentos antes, tinha esfaqueado um agente com uma faca de cozinha, deixando-o entre a vida e a morte com graves ferimentos no pescoço.



Nas imagens podem ver-se polícias fortemente armados a entrarem no apartamento de Jason Brown, 48 anos de idade, em Erdington, subúrbios de Birmingham, Inglaterra.



Presente a tribunal na quarta-feira, 27, Brown foi condenado a internamento indefenido numa unidade hospitalar depois de ter sido considerado culpado no ataque ao agente Michael Doyle, 36 anos de idade.

O júri considerou Brown inocente na acusação mais grave de tentativa de homicídio. O ataque ao agente Doyle aconteceu quando a polícia respondia a uma agressão de Jason Brown a um vizinho, sem motivo aparente.



Brown ficará numa unidade de segurança sob medida de Saúde Mental e só sairá em liberdade quando houver a certeza que não será perigo público.



O agente Doyle ficou com a vida em risco depois da agressão com arma branca, enquanto colegas tentavam mestancar o sangue dos ferimentos do pescoço com toalhas cedidas por um vizinho de Brown.



O comandante da polícia de Birmingham, Kenny Bell, condenou severamente o crime em declarações públicas: "Tratou-se de um ataque selvagem a um agente da autoridade a cumprir o seu dever. Serve para recordar-nos a todos dos perigos inerentes ao trabalho policial, que os agentes enfrentam diariamente durante o seu trabalho de combate ao crime, proteger a população e socorrer aqueles que precisam."