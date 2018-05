Vídeo impressionante mostra inundação em shopping na Alemanha

Enchente conseguiu ocupar metade do andar térreo do centro comercial.

18:50

A Severe Weather Europe, uma página de previsões meteorológicas da Europa, partilhou esta terça-feira um vídeo na rede social Facebook onde se pode ver um centro comercial em Wuppertal, na Alemanha, completamente inundado devido mau tempo e chuvas torrenciais que se fizeram sentir na região.

Nas imagens, é possível observar dezenas de pessoas a tentar fugir para a escada rolante, de forma a não serem apanhadas pela enchente.

Em declarações ao jornal alemão Westdeutscher Rundfunk, o porta-voz do Serviço Meteorológico Alemão informou que o interior do shopping tinha mais de 40 litros de chuva por metro quadrado e conseguiu ocupar metade do andar térreo.

Os carros estacionados junto ao centro comercial ficaram debaixo de água.



Além da chuva torrencial que parecia não ter fim, também caíram algumas pedras de granizo. No mesmo distrito, o mau tempo destruiu ainda um telhado de um posto de gasolina e as enchentes dos esgotos, aliadas à má visibilidade, causaram alguns acidentes.