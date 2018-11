Vídeo mostra empilhadora a destruir prateleiras de armazém em 'dominó'

Motorista de máquina de transporte colidiu com uma das prateleiras do armazém de distribuição.

Um armazém de distribuição ficou reduzido a destroços na sequência de um acidente com uma empilhadora, que levou a que inúmeras prateleiras fossem derrubadas.

O vídeo, que remonta ao ano de 2017 mas foi publicado na plataforma de Facebook e Youtube este domingo, mostra um dos empregados do armazém a conduzir uma empilhadora e que, na tentativa de não colidir com outra, acaba por embater contra uma prateleira, que caiu e derrubou as restantes estruturas à volta, em sequência dominó.

A empilhadora, assim como o condutor e os trabalhadores que se encontravam presentes no momento, ficaram submersos por papel e cartão.

As imagens do sucedido foram filmadas dentro do armazém de distribuição mas não é conhecido o estado de saúde do homem que conduzia a máquina e restantes trabalhadores.