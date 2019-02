Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vídeo mostra adolescente a humilhar e a empurrar idoso para o chão

Jovem estudante é incentivado por vários colegas a agredir o reformado.

10:08

Um vídeo gravado em Southall, no oeste de Londres, mostra um jovem universitário a empurrar um homem mais velho para o chão, enquanto é fortemente incentivado por outros adolescentes a agredir a vítima, que se crê tratar-se de um reformado.



As imagens foram divulgadas inicialmente através do Instagram e geraram uma forte onda de contestação no Reino Unido.



O vídeo começa com o homem caído no chão. Quando este se tenta levantar, o estudante volta a empurrá-lo, deixando-o sem forças deitado no passeio.



Quando finalmente este se consegue pôr de pé vai a correr atrás do jovem e os dois acabam por se enfrentar de punhos cerrados, tudo isto perante várias gargalhadas juvenis.







De acordo com o jornal Metro, o homem mais velho foi descrito pelos habitantes locais como inofensivo e vulnerável, pelo que não foram encontradas razões para o incidente. A polícia britânica diz não ter tido conhecimento do caso.