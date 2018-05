Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vídeo mostra agressões a porcos em quinta produtora de carne

Animais sofrem vários maus tratos por parte de funcionários da fazenda. Caso está a ser investigado pelas autoridades.

15:36

As autoridades britânicas lançaram uma investigação a uma das maiores quintas produtoras de carne de porco por maus tratos a animais. Em causa está um vídeo filmado por uma câmara escondida que mostra os trabalhadores da fazenda a agredir violentamente os suínos.



As imagens foram divulgadas pelo grupo Animal Equality ("Igualdade Animal", em português) e mostram os animais a sofrer agressões corporais, entre as quais pontapés no focinho e empurrões. Um dos funcionários é ainda visto a instigar um dos porcos espetando-lhe uma forquilha.







Quatro dos funcionários da empresa Fir Tree, onde o caso aconteceu, em Lincolnshire, foram demitidos e o caso já está nas mãos do Governo britânico.



Após uma denúncia anónima que o grupo de ativismo recebeu, as câmaras foram colocadas sem que nenhum dos responsáveis pela quinta se apercebesse, com o intuito de apanhar os maus tratos em flagrante.



Os proprietários da quinta já vieram a público expressar o seu descontentamento e choque perante as imagens que viram. "O comportamento das pessoas que surgem no vídeo não representam este negócio. Somos uma família com longas raízes nesta área de produção e, para nós, o bem-estar e a saúde dos porcos é uma prioridade. Conseguimos identificar os quatro trabalhadores que aparecem nas imagens e procedemos ao seu despedimento", explicaram em declarações à Sky News.