Vídeo mostra bebé em pânico a afogar-se após cair de boia

Menino estava a aprender a nadar em centro de natação. Funcionárias distraíram-se e reagiram tarde demais.

10:39

Um vídeo impressionante mostra um bebé em pânico debaixo de água depois de cair da boia e ficar submerso durante cerca de 46 segundos, numa piscina pública, na China.



O menino, que estava a aprender a nadar numa escola de natação, ficou em estado grave depois de cair à água, num momento em que os funcionários não estavam a prestar atenção aos seus movimentos.



Os empregados do local só se aperceberam do que se estava a passar quase um minuto depois do bebé ficar com a cabeça dentro de água, sem conseguir respirar.







A mãe da criança disse em declarações à imprensa chinesa que o terrível momento ocorreu quando decidiu sair por breves instantes para comprar leite em pó num estabelecimento ao lado do centro de natação.



Habitualmente, Zhang costumava ficar com o filho a vê-lo aprender a nadar. No entanto, no dia 17 de maio, após sair do local por instantes, foi informada por um outro funcionário de que o menino estava com os lábios roxos e com o rosto ferido após quase se ter afogado.



As funcionárias começaram por tentar que a criança cuspisse a água que tinha engolido e acabaram por chamar a ambulância quando este deu sinais de vida e começou a chorar. Para economizar tempo, a mãe decidiu levá-lo de mota para o hospital.



O menino continua hospitalizado e corre o risco de ter uma inflamação nos pulmões. O caso ocorreu no dia 17 de maio.