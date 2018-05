Vídeo mostra cão a salvar amigo de se afogar em piscina

Momento aconteceu no Arizona, Estados Unidos.

Um cão salvou a vida a outro amigo de quatro patas que caiu na piscina da casa onde vivem com os seus donos no Arizona, Estados Unidos.



Um vídeo da CCTV mostra o momento, com Laurie Becerra, dona dos animais, a referir que o cão que caiu à água não sabia nadar muito bem.



"Eles brincam sempre na piscina sem quaisquer medos", sublinhou a dona numa publicação partilhada na sua página de Facebook.