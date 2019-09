Vídeo mostra carro a incendiar-se no momento em que viatura dos bombeiros passava

Um carro pegou fogo numa estrada do município de Guaíba, no Brasil, e um carro de bombeiros estava no local certo à hora certa.O automóvel, que estava parado num dos lados da estrada, incendiou-se de repente sendo flagrante a atuação rápida e eficaz dos bombeiros que seguiam atrás da viatura.No carro seguiam pelo menos quatro pessoas, que escaparam às chamas.