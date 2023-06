Carro a alta velocidade sobe rampa de reboque e acaba 'a voar'

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra um carro a voar na Geórgia, nos EUA, após subir a rampa de um reboque enquanto viajava a alta velocidade. As imagens foram capturadas pela bodycam de um polícia, que estava no local devido a um acidente que aconteceu no Condado de Lowndes, no dia 24 de maio.



Nas imagens é possível ver a polícia junto a um carro capotado, quando depois uma outra viatura acelera pela rampa de um reboque que estava estacionado no local.







De acordo com o New York Post, que cita o relatório da polícia, o carro saltou cerca de 36 metros depois de sair da rampa. Quando pousou no solo, o carro atingiu uma outra viatura.



O condutor ficou gravemente ferido e foi hospitalizado. Um polícia foi atingido por destroços do acidente e também foi levado ao hospital.