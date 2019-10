Vídeo mostra Donald Trump a disparar e a esfaquear jornais e adversários

Um vídeo falso que mostra o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, a esfaquear e disparar contra os seus adversários políticos e contra os meios de comunicação social foi mostrado inúmeras vezes numa reunião dos apoiantes do presidente em Miami.O vídeo mostra uma cena do filme Kingsman: Serviços Secretos editado de forma a que a personagem que está a levar a cabo a cena de ação tenha a cara de Trump. Parece assim que é o presidente dos EUA que está a esfaquear e a disparar contra certas pessoas e organizações noticiosas, como a CNN, BBC, The Guardian, ou Black Lives Matter dentro de uma igreja. Entre as pessoas representadas estão Hillary Clinton (que concorreu às presidenciais contra Trump), o antigo senador John McCain, o republicano Bernie Sanders ou o antigo presidente dos EUA Barack Obama.A igreja onde decorre a ação chama-se Church of Fake News ("Igreja das Notícias Falsas"). O vídeo foi divulgado pelo canal TheGeekzTeam, no YouTube. Este canal é abertamente favorável ao atual presidente dos EUA.O vídeo em questão está no canal desde julho de 2018, mas só agora se tornou mais conhecido, depois de ter sido mostrado no encontro pró-Trump. Entre os oradores deste encontro estavam o filho do 45º presidente norte-americano Donald Trump Jr. e a antiga porta-voz da Casa Branca Sarah Huckabee Sanders.Desde que anunciou a sua campanha às presidenciais dos EUA que um dos principais adversários do milionário são os meios de comunicação social que não lhe são favoráveis. Muitas vezes o presidente apelidou estes meios de só propagarem notícias falsas e de serem "inimigos do povo".Um dos organizadores do evento, Alex Philips, disse em declarações ao jornal The New York Times que não sabia como o vídeo tinha ido parar ali e que estava a investigar como foi transmitido.Alguns meios de comunicação norte-americanos pronunciaram-se sobre o vídeo, apelidando-o de ser "vil". A Casa Branca diz que ficou "horrorizada" com o vídeo e afirmou que "todos os americanos devem condenar estas demonstrações de violência dirigida a jornalistas e oponentes políticos".