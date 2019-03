Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vídeo mostra fúria de mulher em voo da TAP ao saber que não se vendia Pepsi: "Parecia um demónio"

Passageira espanhola entrou no avião alcoolizada e foi detida na chegada a Málaga.

11:58

Uma mulher espanhola entrou alcoolizada num voo da TAP no passado dia 9 de março e ficou ainda mais alterada quando a tripulação do avião lhe disse que não tinha uma Pepsi para servir.



Apenas eram vendidos sumos de fruta no voo que fazia a ligação entre Lisboa e Málaga, e terá sido esse o 'rastilho' para momentos de loucura em pleno voo.



"As mãos dela transformaram-se em garras. Parecia um demónio. Foi a pior passageira que alguma vez vi numa companhia aérea e eu voo bastante", contou, a um jornal britânico, um dos presentes no voo.



A mulher já tinha discutido com um outro membro da tripulação no momento em que foi obrigada a guardar a bagagem no compartimento de cargas.



Mas o colapso total aconteceu quando a Pepsi lhe foi negada. "Começou a gritar cada vez mais", disse um outro passageiro. "Estava fora de controlo, bêbeda, agressiva, começou a atirar comida...", acrescentou.



O voo da TAP foi recebido no aeroporto por vários polícias e a mulher foi detida. O piloto da aeronave garantiu à mulher que esta tinha sido permanentemente banida de voar na companhia.