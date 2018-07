Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vídeo mostra gato a 'invadir' entrevista de historiador durante direto

Momento hilariante está a correr as redes sociais.

15:01

O historiador polaco, Jerzy Targalski, foi interrompido pelo seu gato durante uma entrevista em direto para um canal de televisão holandês.



O animal saltou para os ombros do dono, que relativizou a situação e continuou a comentar temas da atualidade política com o animal em cima de si e bastante distraído com a situação.



O vídeo do momento, que já tem mais de 16 mil visualizações, foi partilhado pelo jornalista holandês Rudy Bouma, que conduziu a entrevista.



No momento em que o gato "entrou em ação", o historiador estava a falar sobre a situação política na Polónia.