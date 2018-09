Vídeo mostra Harvey Weinstein a assediar executiva

Melissa Thompson diz ter sido violada pelo produtor de Hollywood.

The Weinstein Company para ter uma reunião com a equipa de marketing para tentar vender um serviço desenvolvido pela sua empresa.



O encontro ficou gravado em vídeo, uma vez que tal fazia parte da demonstração que tinha preparada, conta ainda o canal.



Em vez da equipa, Weinstein terá aparecido sozinho e trancado a porta. "Posso ter um flirt contigo?", perguntou.



Weinstein recusa ter mantido qualquer ato sexual não consentido com Melissa.

Melissa Thompson, uma executiva, divulgou um vídeo onde é possível ver-se Harvey Weinstein a assediar e a ter comportamentos inapropriados para com ela durante uma reunião. Num exclusivo cedido à SkyNews , a mulher, de 28 anos, pretende denunciar os abusos de que foi alvo, tendo ainda acusado o produtor de Hollywood de a ter violado num hotel.Melissa dirigiu-se à sede da empresa