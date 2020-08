Vídeo mostra helicóptero a cair no rio Tennesse. Há um morto e três feridos

Um helicóptero despenhou-se no rio Tennessee, perto de Knoxville, nos Estados Unidos da América (EUA), com quatro ocupantes a bordo. Um deles morreu e três foram resgatados com vida.

O acidente ocorreu por volta das 19h30 (hora local) desta segunda-feira e, de acordo com a Administração Federal de Aviação (FAA), três das quatro pessoas que seguiam a bordo do aparelho foram retiradas da água pouco depois por um barco.

Mais tarde, por volta das 22h00 locais, as autoridades acabariam por encontrar e retirar da água o corpo do quarto elemento.

Segundo o canal de televisão "WVLT TV", ainda não é conhecida a causa do acidente, algo que será determinado pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes. A identidade das vítimas não foi divulgada.

Knoxville- At least one person was killed last night when a helicopter crashed into the Tennessee River off Alcoa Hwy. 3 others made it to safety. Just terrible. pic.twitter.com/WoB6n2Hgd4