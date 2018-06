Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vídeo mostra homem projetado após embate violento em portagens

Incidente aconteceu em Minnesota, nos Estados Unidos.

16:40

Um carro embateu violentamente numas portagens em Minnesota, nos Estados Unidos, e o vídeo mostra um dos ocupantes a ser projetado do automóvel. O condutor, que adormeceu, saiu do carro pelo próprio pé.



Veja o vídeo do momento.