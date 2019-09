Vídeo mostra jovem a ser atropelada enquanto atravessa estrada na Austrália

Uma jovem, de 23 anos, foi atropelada na passada segunda-feira quando atravessava a estrada Princes Highway, em Tempe, Sydney (Austrália).

O momento do atropelamento foi registado em vídeo. Nas imagens é possível ver que a rapariga estava a olhar para o telemóvel quando começou a atravessar a rua. A jovem não reparou que se aproximava um carro e acabou por ser atingida pelo mesmo.

Depois de ser atingida, a jovem "voou" pelo ar e até que caiu no chão, onde ficou imobilizada.





Três pessoas que se encontravam na rua socorreram logo a jovem que, segundo avança o mesmo jornal, não recorreu à passadeira que se encontrava a cerca de 30 metros para atravessar a estrada.

A rapariga teve de receber tratamento hospitalar. Segundo informações fornecidas pelas autoridades locais, a jovem ficou com ferimentos ligeiros. Recebeu tratamento no local por um paramédico que estava de folga e se encontrava no local e foi depois transportada para o Royal Prince Alfred Hospital.

De acordo com o jornal Daily Mail, o motorista, um homem de 62 anos, seguia a uma velocidade de 48 km/h, tendo reduzido para 42 km/h após o acidente.



A polícia está agora a investigar as circunstâncias deste atropelamento.