ter abusado sexualmente de Virginia Giuffr, em 2001, perdeu os títulos militares e reais no início deste ano.





#BREAKING: A single protestor hurls abuse at the procession in #Edinburgh. pic.twitter.com/LUueraWxJ6 — Breaking News 24/7 (@Worldsource24) September 12, 2022

#BREAKING: A #MAGA conspiracy theorist tries to attack Prince Andrew during the Queen’s coffin procession. pic.twitter.com/exLdxr3Eyd — Terror Alarm (@Terror_Alarm) September 12, 2022

Um jovem foi detido pela polícia britânica, esta segunda-feira, após insultar o príncipe André, que seguia na procissão da urna da rainha Isabel II, até à Catedral de Santo Egídio, em Edimburgo.Os vídeos, quer do momento em que o jovem se aproxima do príncipe, quer do momento da detenção, foram partilhados nas redes sociais.Recorde-se que o prínicipe André, que foi acusado de