Vídeo mostra jovens portuguesas resgatadas de cascata na Tailândia

Por João Tavares | 16:40

Duas turistas portuguesas foram salvas na Tailândia, na tarde desta sexta-feira, depois de terem surpreendidas pelo aumento de caudal de água numas cascatas no norte daquele país.



Benedita e Leonor Feron, de 21 e 25 anos, ficaram encurraladas numa pedra, impossibilitadas de atravessar o rio devido à força das águas.



As fortes chuvas que se fizeram sentir levaram as autoridades a mandar retirar todas as pessoas da cascata Mae Sa, mas as jovens portuguesas não conseguiram sair a tempo.

Foi então mobilizada uma equipa de resgate, que montou cabos a unir as duas margens. E foram esses cabos que possibilitaram retirar as portuguesas em segurança, numa operação minuciosa que foi filmada pelas autoridades.



As turistas foram assistidas no local mas não apresentavam ferimentos de maior.



O governador da região de Chiang Mai fez mesmo questão de ir ao local e disponibilizar todo o apoio que seja necessário às duas turistas portuguesas.