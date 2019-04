Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Imagens mostram Julian Assange a andar de skate na embaixada do Equador em Londres

Fundados do Wikileaks foi detido em Inglaterra.

16:44

O fundador do Wikileaks, Julian Assange, foi "apanhado" pelas câmaras de vigilância a andar de skate na embaixada do Equador em Londres, Inglaterra.



Assange foi preso pela polícia britânica esta quinta-feira no interior da embaixada após lhe ser cancelado o asilo político dado em 2012.



Assange está a ser acusado pelos crimes de pirataria e conspiração quando tentou aceder a um computador do governo dos EUA, para obter informações confidenciais, de acordo com a agência Reuters.



O fundador da WikiLeaks entrou na embaixada há sete anos após lhe ser concedido asilo. O australiano estava a ser acusado de assédio sexual na Suécia.