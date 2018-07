Vídeo mostra momento de tensão entre os reis Letizia e Felipe

Rainha recusa ajuda do marido na chegada à gala dos Prémios Princesa de Girona.

11:08

Letizia e Felipe protagonizaram um momento que pode indicar que algo não corre bem na relação. Na chegada ao local onde decorreu a gala de Prémios Princesa de Girona, na passada quinta-feira, as câmaras captaram alguma tensão entre o casal.



A rainha abriu o chapéu de chuva quando saiu do carro. Um gesto de cavalheirismo por parte do rei, ao procurar ajudar a esposa de saltos altos em piso molhado, foi o início dos momentos de desconforto.







Llegada de los Reyes a la ceremonia de entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Girona #PremisFPdGi @A3Noticias pic.twitter.com/p2FHoyOZAU — Antena3Catalunya (@A3Catalunya) June 28, 2018









Mostra o vídeo que, de acordo com as regras de cortesia, o rei é o primeiro a sair do carro e aguarda a chegada da esposa. As imagens mostram que Letizia ao sair, abre o chapéu para se abrigar e Felipe vai ao seu encontro para educadamente segurar o chapéu de chuva. Esta ajuda é recusada pela rainha que segue o seu caminho sozinha pelo piso molhado, enquanto o rei caminha à chuva.

O monarca acaba por se abrigar sozinho ao cumprimentar os restantes presentes. Já Letizia, depois do sorriso forçado, é auxiliada pelo segurança na chegada ao segundo melhor restaurante do mundo.