Vídeo mostra grávida e duas crianças entre 10 migrantes tirados de camião em Cambridge

Um camião com dez migrantes, incluindo uma grávida e duas crianças - uma delas ainda bebé -, foi parado pelas autoridades esta terça-feira à tarde, cerca das 14h00, num posto de gasolina Shell em Cambridgeshire, Inglaterra.Num vídeo amador, que capturou o momento, é possível ver as autoridades a abrirem o camião com os migrantes no seu interior.A nacionalidade dos migrantes é para já desconhecida, sabe-se apenas que não sofreram ferimentos graves.

Tina Rooney, de 19 anos, é a responsável pela captura das imagens. A jovem disse, segundo avança o jornal The Sun, que cerca de 20 polícias cercaram o camião. A testemunha disse ainda que saiu "vapor" do camião quando as portas se abriram.



De acordo com a imprensa britânica, duas pessoas foram detidas no processo, uma por ajudar na imigração ilegal e outra por acusações de armas de fogo. A polícia disse que houve um alerta de que 10 migrantes estariam a viajar dentro de um camião e agiram consoante o mesmo.



Os serviços de imigração locais já foram alertados e cooperam agora na investigação com as autoridades.