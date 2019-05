Vídeo mostra momento em que barco turístico naufraga em Budapeste

As autoridades húngaras divulgaram imagens de câmaras de vigilância que registam o momento em que o barco turístico "Mermaid" naufragou no rio Danúbio, em Budapeste.O acidente aconteceu na passada quarta-feira à noite e fez sete mortos e 21 desaparecidos.A bordo do "Mermaid" seguiam 30 turistas sul coreanos, acompanhados por três guias turísticos, e dois elementos da tripulação de nacionalidade húngara.Na origem do acidente estará a colisão do "Mermaid" com um navio de maior porte, perto da Ponte Margaret, em frente ao Parlamento húngaro.Adrian Pal, porta voz da polícia, avançou que o barco turístico afundou em sete segundos e que as sete vítimas mortais não estavam a usar colete salva vidas no momento do acidente.