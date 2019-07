Vídeo mostra momento em que carrossel colapsa e mata duas pessoas

Duas pessoas morreram e dezenas ficaram feridas após o colapso de um carrossel num parque de diversões em Ahmedabad, na Índia.O momento ficou registado em vídeo que mostra o momento chocante em que o braço de metal do pêndulo se parte enquanto o carrossel se movimenta no ar.As 31 pessoas que se encontravam a bordo do carrossel foram projetadas para o chão.De acordo com testemunhas no local, os momentos que se seguiram foram de um autêntico terror. Dezenas de pessoas gritavam desesperadamente por ajuda enquanto outros tentavam retirar os feridos que estavam presos no carrossel.Para já, desconhece-se qual terá sido a causa do incidente, pelo que foi aberta uma investigação.