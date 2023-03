Vídeo mostra momento em que meteorologista desmaia em direto

sto é mesmo a calmaria antes da tempestade", diz Nichelle. A meteorologista revira os olhos, inclina a cabeça para a frente e cai. As apresentadoras, visivelmente em choque com a situação, informam que o programa vai para intervalo.Mais tarde, o diretor de informação do canal deu conta do estado de saúde de Alissa Carlson Schwartz em declarações à TMZ. "A nossa colega Alissa Carlson teve um problema de saúde durante o noticiário das 7 desta manhã. Quero agradecer aos colegas de trabalho que tomaram medidas imediatas para confortar Alissa e ligar para o 911. Alissa está a ser socorrida no hospital neste momento. Esperemos ter mais novidades em breve. Alissa estará nos nossos pensamentos e estamos a rezar para que ela fique muito melhor em breve", referiu.Nas rede social Instagram, Alissa Carlson Schwartz descansou os seguidores. "Obrigada por todas as mensagens de melhoras enquanto recupero de um ferimento na cabeça. Estou fora do hospital e bem", pode ler-se.

Shocking weather.

KCAL meteorologist faints live on air.



California Meteorologist Says She's 'Going to Be OK' After Fainting During Live Broadcast.