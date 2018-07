Vídeo mostra momento em que recluso foge da prisão de helicóptero

Redoine Faid estreou-se no mundo do crime em 1998 e já fugiu da cadeia duas vezes.

Redoine Faid tem 46 anos, um longo historial no mundo do crime e é neste momento o homem mais procurado da França. Mediático e polémico, o presidiário captou todas as atenções para si quando, este domingo, fugiu do estabelecimento prisional francês de Réau , em Seine-et-Marne, com recurso a um helicóptero. Mas esta não foi a primeira vez que o ladrão escapou das grades da prisão, onde já se estreou há uns belos anos.Em 1995, Redoine Faid, na altura com 23 anos, iniciou-se no mundo do crime. O francês tomou de assalto uma agência bancária do BNP Paribas em Creil, a sua cidade Natal, e sequestrou a família do diretor do banco.Só mais tarde, em 1998, é que Redoine foi preso, após ter atacado uma carrinha blindada em Villepinte. Foi condenado a 31 anos de prisão mas cerca de 18 anos depois é-lhe dada uma nova hipótese com uma redução de pena e uma liberdade condicional. Mostra-se redimido, arranja um trabalho e até lançou um livro escrito por si, "Robber, cities to crime".O francês afastou-se do universo criminoso, no entanto, a sua redenção não durou muito tempo. Redoine foi novamente detido em maio de 2010, por suspeitas de ter sido o cérebro por trás do assalto a uma carrinha de valores que provocou a morte da agente da polícia Aurélie Fouquet, de 26 anos. O crime ocorreu em Villiers-sur-Marne e a morte da mulher-polícia tomou elevadas proporções mediáticas. O suspeito colocou-se em fuga, mas foi detido em 2011. Este ano, o Tribunal de Justiça de Paris condenou-o a 25 anos de prisão por este crime, que agora cumpria.Este domingo, o recluso protagonizou uma das fugas prisionais mais inéditas e originais de sempre. Redoine fugiu de helicóptero com a ajuda de três cúmplices armados que aterraram a aeronave no pátio da prisão. No entanto, esta não foi a primeira vez que o francês delineou um plano para escapar à cadeia e o pôs em prática.Em 2013, o recluso, na altura detido numa prisão perto de Lille, no norte de França, conseguiu contornar as medidas de segurança do estabelecimento prisional e depois de fazer cinco dos guardas prisionais seus reféns, detonou vários portões do edifício com recurso a explosivos, onde do lado de fora o esperavam os seus cúmplices, numa viatura. Foi detido um mês depois, num hotel em Seine-et-Marne.Até ao momento, as autoridades francesas ainda não conseguiram localizar o ladrão, que continua em fuga depois de ter "voado" da cadeia francesa para um destino até agora desconhecido.