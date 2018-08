Vídeo mostra motociclista em pé segundos depois de colisão violenta com veículo

Momento do acidente ficou registado por câmaras de vigilância locais, na Ucrânia.

12:28

Um homem que conduzia uma mota a grande velocidade sofreu uma colisão frontal com um veículo, em Vynohradiv, na Ucrânia. O motociclista, que seguia com um amigo na mesma mota, ficou de pé segundos depois de ser projetado devido ao violento embate.

As imagens captadas pelas câmaras de vigilância locais captaram o momento em que os dois motociclistas, ambos sem blusa, chocam violentamente contra o veículo preto, sendo projetados por cima do carro. Um dos motociclistas levanta-se rapidamente dirigindo-se ao condutor do carro enquanto o amigo fica sentado no chão, aparentemente ferido.





A colisão aconteceu muito perto de um peão que passava na estrada e que, por pouca distância, escapou ao acidente.

Jornais locais avançam que um dos homens que seguia na mota ficou ferido na perna e foi transportado para um hospital próximo.