Vídeo mostra mulher a tentar raptar uma criança de quatro anos

Uma mulher foi filmada a tentar raptar uma criança de quatro anos do interior de um restaurante McDonald's em Los Angeles, nos Estados Unidos.Nas imagens captadas pelas câmaras de vigilância do estabelecimento, a mulher é vista a aproximar-se calmamente da criança e a sair do restaurante com o menino ao colo em passo apressado.O alerta foi dado por uma outra criança e a suspeita acabou por ser interpelada no parque de estacionamento do restaurante. Segundo o Mirror, a mulher deixou a criança para trás e acabou por fugir.As autoridades já estão a investigar o caso e apurar a identidade da mulher que surge nas imagens.