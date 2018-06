Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vídeo mostra pai a abandonar recém-nascida em igreja por vergonha

Homem de 32 anos pousou bebé no chão, após se despedir desta com um beijo na testa.

12:52

Uma cãmara de viodevigilância captou o momento em que um pai abandona a filha bebé à porta de uma igreja em Kerala, na Índia. As imagens mostram Bitto, de 32 anos a pousar a recém-nascida no chão, após a beijar na testa carinhosamente.



As imagens foram divulgadas através das televisões locais e o homem começou a ser procurado pelas autoridades, bem como a sua mulher Prabitha, de 28 anos. O casal foi detido na passada sexta-feira, em Edappally.







Confrontados pela polícia, os pais da criança acabaram por confessar que abandonaram a menina pela vergonha de terem um quarto filho, algo mal visto pela sociedade indiana.



A jovem mãe confessou que deu à luz a criança e que pediu logo ao marido para a levar, após ter sido ridicularizada e posta de parte durante toda a gravidez, pela família e amigos chegados.



O casal incorre no risco de ser condenado por abandono infantil, pena que poderá vir a dar prisão.