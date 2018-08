Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vídeo mostra pânico de passageiros a saírem de avião após explosão de telemóvel

Incidente fez com que alguns passageiros ficassem com queimaduras ligeiras, em Barcelona.

10:32

Os passageiros de um avião da companhia aérea Ryanair foram obrigados a sair do meio de transporte em que seguiam devido a um telemóvel que pegou chamas e explodiu antes de descolar, num voo que fazia a ligação entre Barcelona e Ibiza.



Num vídeo publicado nas redes sociais é possível ver os passageiros a abandonar o avião, em pânico, e de uma forma desorganizada, em El Prat, Barcelona.



O momento aconteceu esta quarta-feira à tarde, pelas 17h30, com alguns passageiros a ficarem com queimaduras ligeiras, segundo avança o The Sun.



"Estávamos a pouco mais de 30 metros de altura quando o dispositivo explodiu e o fumo começou a sair. Felizmente não aconteceu nada de grave", explicou um passageiro.



O telemóvel estava a ser carregado com uma bateria externa.