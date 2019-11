Vídeo mostra pé de bebé a mexer-se dentro da barriga da mãe

Um vídeo mostra o pé de um feto a mexer-se dentro da barriga da mãe, de uma forma impressionante, no decorrer de uma consulta, quando a mulher foi fazer uma ecografia.As imagens foram partilhadas nas redes sociais pela médica que acompanha a gravidez da mulher, a ginecologista Inês de Castro.Maria Alice mexeu-se "tanto" que é possível ver o pé do bebé com bastante precisão. "Achei lindo. Emocionante. Deus é maravilhoso. 37 semanas e a 'pular' dentro da barriga da mãe", pode ler-se na descrição que acompanha o pequeno vídeo.