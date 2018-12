Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vídeo mostra polícia a retirar criança da mãe em centro de assistência social

Mulher estava sentada no chão em frente ao centro de Brooklyn por não ter lugares dentro da sala.

19:26

Um vídeo divulgado no Facebook está a gerar muita indignação. As imagens mostram a polícia de Nova Iorque a arrancar uma criança, de um ano, dos braços da mãe num centro de assistência social em Brooklyn.



A polícia lutava para prender a mulher que tinha o filho ao colo. Esta estava sentada no chão em frente ao centro de assistência social uma vez que não haveriam lugares no interior, segundo avança o jornal britânico The Guardian.



Segundo uma testemunha um segurança disse-lhe para ficar de pé e, quando Jazmine recusou, ligou para a polícia.



Jazmine Headley de 23 anos grita insistentemente: "Estão a magoar o meu filho".



A certa altura, um policia pega um Taser - uma arma de eletrochoque - e acena para a multidão de espectadores que se opõe às ações policiais.



Após momentos de tensão, a mulher é arrastada pelos os pés e algemada.



Headley permanece presa em Rikers Island, acusada de invasão criminosa, resistindo à prisão, agindo de maneira prejudicial para a criança e obstrução da administração governamental.



O presidente do distrito de Brooklyn, Eric Adams, um ex-capitão da polícia nova iorquina, planeia pedir que as acusações sejam retiradas alegando que as acusações não têm fundamento.