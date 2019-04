Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vídeo mostra rádio a ser assaltada durante emissão de programa em direto

Assaltantes entraram dentro do estúdio e roubaram telemóveis, joias e dinheiro.

13:20

Uma rádio foi assaltada, em São Paulo, no Brasil, enquanto estava a transmitir um programa em direto na rede social Facebook.



Os ladrões entraram no estúdio e roubaram telemóveis, relógios, joias e dinheiro das pessoas que estavam dentro do local. Um dos cinco ladrões estava armado.



Os ouvintes que seguiam o programa chamaram a polícia. Os cinco assaltantes ainda não foram identificados pelas autoridades brasileiras.