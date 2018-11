Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vídeo mostra rapaz de 14 anos com paralisia cerebral humilhado por colegas

Brett Corbett foi usado como "ponte humana", numa escola no Canadá.

21:13

Um jovem de 14 anos, que sofre de paralisia cerebral, foi humilhado por colegas numa escola do ensino básico e secundário da Nova Escócia, no Canadá. O vídeo que está a circular nas redes sociais está a tornar-se viral.



Brett Corbett foi usado pelos colegas para servir de "ponte humana", deitando-se sobre um riacho e não deixando que uma rapariga, em cima dele, molhe os pés.



No local estavam cerca de 30 jovens que não intervieram na situação.



"Fez-me sentir que sofro sempre assédio e que ninguém se importa", disse a vítima, em declarações ao jornal local The Chronicle Herald.



A mãe do rapaz pediu justificações à escola onde tudo aconteceu, no entanto, nada foi feito.