Vídeo mostra resgate complicado de criança presa em piscina

Bombeiros levaram a cabo operação que durou algumas horas, em Múrcia.

Uma criança ficou com o braço preso no tubo de sucção de uma piscina em Cartagena, Múrcia, na tarde desta quinta-feira.



Os bombeiros locais levaram a cabo uma operação delicada que durou algumas horas para conseguir salvar o menino.



Quando os bombeiros chegaram ao local, a criança, ainda dentro de água, apresentava já sinais de hipotermia. Apesar das várias tentativas para retirar o braço da criança do interior da piscina, tal não foi bem sucedido. Os bombeiros acabaram por ter de levar a cabo a demolição de parte do rebordo da estrutura para conseguir remover o tubo e salvar a criança.



Foi já com a criança fora da piscina que os bombeiros conseguiram cortar o tubo, de forma lenta e cuidadosa, até conseguirem libertar com sucesso o menino.



A criança foi posteriormente encaminhada para o hospital onde foi devidamente examinada.



As imagens da operação foram captadas e o vídeo foi colocado no Facebook da corporação.



"Resgate complicado, mas com um final feliz", escreveram os bombeiros no Facebook.