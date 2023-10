Vídeo mostra soldados do Hamas a treinar para ataque em Israel

As imagens divulgadas recentemente pelo Hamas mostram soldados a realizar exercícios militares para preparar a operação em Israel.Os vídeos das brigadas Izz el-Deen al-Qassam, publicado no sábado, mostram combatentes a treinar com parapentes, enquanto outro vídeo divulgado em dezembro de 2022 pelas Fações de Resistência Palestiniana, um grupo que inclui o Hamas, mostra imagens de treino para um "ataque atrás das linhas inimigas", incluindo treinos para capturar soldados israelitas.O Hamas mobilizou cerca de mil combatentes para realizar o ataque mais devastador a Israel em décadas, organizando-os em unidades especializadas, disse uma fonte próxima ao grupo à Reuters.A Reuters não conseguiu verificar a data e o local das filmagens dos vídeos.Fonte próxima do Hamas disse que os combatentes do grupo têm treinado em Gaza desde o último conflito em 2021, conduzindo ocasionalmente exercícios à vista de todos. Os treinos envolveram a construção de uma infraestrutura israelita simulada para a prática de exercícios de ataque.O ataque deste sábado, que foi a pior falha na Defesa de Israel desde que os exércitos árabes travaram uma guerra em 1973, seguiu-se a dois anos de tentativas do Hamas em convencer Israel de que não queria uma guerra.