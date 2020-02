Sky é bailarina no CTC Cabaret, em Dallas.



Uma mulher caiu do topo de um varão de oito metros, durante um espetáculo de Striptease, em Dallas. O vídeo, captado pelos espectadores, mostra a stripper a subir à altura máxima do varão e a dançar, acabando por cair de oito metros de altura, embatendo no palco.Com a queda, a mulher partiu a maxilar e alguns dentes, assim como torceu o tornozelo. No entanto, não deixou de dançar.