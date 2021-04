Vídeo mostra tripulação de submarino afundado na Indonésia a entoar canção de despedida

"Apesar de não estar pronto para sentir tua falta, de não estar pronto para viver sem ti", entoam, de forma emocionada, os marinheiros. "Desejo-te o melhor."



O submarino indonésio desapareceu na terça-feira a norte de Bali e, este domingo, foi encontrado afundado a mais de 800 metros de profundidade e partido em três. Nenhum dos elementos da tripulação sobreviveu.

O vídeo da tripulação do submarino que se afundou na Indonésia, com 53 pessoas a bordo, a cantar uma canção de despedida está a emocionar o País.Filmado semanas antes do acidente, o vídeo mostra os elementos da tripulação a cantar "