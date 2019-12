Vídeo mostra Trudeau, Macron e Boris Johnson a comentar comportamento de Trump

.@JustinTrudeau, @EmmanuelMacron, @BorisJohnson and other VIPs shared a few words at a Buckingham Palace reception Tuesday. No one mentions @realDonaldTrump by name, but they seem to be discussing his lengthy impromptu press conferences from earlier in the day. (Video: Host Pool) pic.twitter.com/dVgj48rpOP — Power & Politics (@PnPCBC) 3 de dezembro de 2019

O arranque da Cimeira da NATO, em Londres, (o que se expectava ser um encontro pacífico), já está a dar que falar por desentendimentos entre alguns dos líderes mundiais envolvidos.Depois de Donald Trump ter atacado Emmanuel Macron, considerando que o presidente francês "faltou ao respeito" dos aliados com os seus comentários "insultuosos" sobre a "morte cerebral" da Aliança Atlântica, um vídeo difundido pela emissora televisiva Canadian Broadcasting Corporation mostra os líderes do Canadá, da França e do Reino Unido a comentar as ações do presidente dos EUA."Ele chegou atrasado porque tinha dado uma conferência de imprensa de 40 minutos", diz Justin Trudeau, presidente de Canadá, a um pequeno grupo que inclui Emmanuel Macron, líder francês, e Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, sem nunca referir o nome de Donald Trump."Vocês viram a equipa dele a ficar de 'queixo no chão'", diz ainda Trudeau noutro momento da conversa. Macron também parece tecer vários comentários, apesar de estes serem inaudíveis na vídeo. Boris Johnson surge mais calado mas de sorriso no rosto. Nenhum dos líderes parece aperceber-se de que a conversa está a ser gravada durante a cerimónia de arranque da cimeira, no Palácio de Buckingham.Donald Trump ainda não reagiu à existência destas imagens que estão a ser amplamente partilhadas nas redes sociais. A Cimeira da Nato prossegue esta quarta-feira, e o presidente norte-americano deverá reunir-se com Angela Merkel, chanceler alemã.