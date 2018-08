Vídeo regista parque de estacionamento a colapsar

Incidente danificou mais de 20 viaturas, em Dallas.

17:19

O piso de um parque de estacionamento colapsou provocando danos em mais de 20 viaturas, na passada terça-feira, no estado norte-americano de Dallas. Um helicóptero que sobrevoava o local, para gravar um colapso ocorrido 5 horas antes, captou imagens do momento do incidente.





O mesmo parque de estacionamento sofreu dois desabamentos, no passado dia 31 de julho, por alegadas falhas da estrutura.

De acordo com o departamento de bombeiros do local, apesar das duas centenas de veículos destruídos, não foram registados feridos no local.