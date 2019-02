Vídeos do YouTube convencem cada vez mais pessoas que a Terra é plana

Investigadores dizem que plataforma tem de fazer alterações ao seu algoritmo.

17:01

Investigadores da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, afirmam ter descoberto qual a razão para um eventual aumento do número de pessoas que acreditam que a Terra é plana. Os vídeos disponibilizados no YouTube que "promovem a desinformação" sobre este tema e que promovem teorias da conspiração estão na base desta questão.



Para estes, a plataforma terá de fazer alterações ao seu algoritmo para que os resultados sobre este tema sejam mais precisos, mesmo que não hajam vídeos suficientes para contestar os que difundem ideias erradas.

A realidade é que em 2017 e 2018 houve duas convenções de pessoas que acreditam neste erro, ambas nos Estados Unidos. Na Carolina do Norte e em Denver os investigadores que levaram a cabo o estudo entrevistaram 30 pessoas e perceberam que estas tinham sido persuadidas pelas imagens que viram na plataforma, explica o The Guardian.



"Há muita informação útil no YouTube mas também muita desinformação", afirmou Asheley Landrum, o responsável pelo estudo, à publicação.

As entrevistas mostraram ainda que estas pessoas estão também mais predispostas para acreditar em mentiras acerca do ataque terrorista de 11 de setembro em Nova Iorque e sobre a chegada do Homem à Lua.



Um dos vídeos mais populares - em baixo - foi traduzido em mais de 20 línguas.